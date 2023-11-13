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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على القصف الجوي.. استهداف قاعدتين أمريكيتين بصواريخ وطائرات مسيرة في سوريا

قاعدة الكونيكو الأمريكي
قاعدة الكونيكو الأمريكي

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الإثنين، أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة الكونيكو الأمريكي في حقل الغاز والتي تقع شمالي شرق سوريا

ووفقا لموقع ميادين، وقع قتلي ومصابين في صفوف القوات الأمريكية في القاعدة بعد قصفها بالصواريخ، ردا على القصف الأمريكي الأخير.

وأضاف موقع ميادين، أن المليشيات المسلحة قصفت القاعدة الأمريكية بـ 15 صاروخاً، حيث استهدفت مقر قيادة القاعدة العسكرية في قاعدة حقل الكونيكو.

وأشار الموقع، أنه بعد وقوع الانفجارات بـ 10 دقائق تحركت طائرة مروحية أمريكية يرجح أنها نقلت جرحي خارجي القاعدة. 

ويأتي ذلك بعد استهداف القوات الجوية الأمريكية لمواقع تابعة لـ الحرس الثوري الإيراني ومليشيات تابعة لـ إيران في مدينتي الميادين والبوكمال بـ سوريا.

وردا على هذه الغارات الأمريكية أيضا، قامت عناصر تابعة لـ إيران بضرب القاعدة الأمريكية في الشدادي بالحسكة شمال شرق سوريا بـ 3 طائرات مسيرة.

ووفقا لموقع ميادين، فإن الطائرات المسيرة وصلت لأهدافها في الشدادي بشكل كامل.

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