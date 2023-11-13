القومي للمرأة يطلق فعاليات دوائر الحكي "دوي" بمحافظة القاهرة

انطلقت أمس بالكنيسة الكاتدرائية، بمحافظة القاهرة فعاليات دوائر حكي "دوي" ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم، مستهدفة عدد 200 طالبة بالمدرسة.



جدير بالذكر ان المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " تهدف الى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.



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