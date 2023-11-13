سعر الذهب اليوم الإثنين 13-11-2023

ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير من المواطنين، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول ،ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"،اليوم الأثنين 13- 11 -2023، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

سعر الذهب اليوم الأثنين 13-11-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,713 شراء 2,734 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,590 شراء 2,610 جنيهات.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,220 شراء 2,237 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,727 شراء 1,740 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,480 شراء 1,491 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر



الاونصة بيع 92,056 شراء 92,767 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 20,720 شراء 20,880 جنيها.

الكيلو بيع 2,960,000 شراء 2,982,857 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.