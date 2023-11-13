طائرات مسيرة من العراق.. استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بـ سوريا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأثنين، أن فصائل عراقية أعلنت أنها استهدافت وإصابة قاعدة عسكرية أمريكية بطائرة مسيرة في القرية الخضراء في سوريا.

ووفقا للمصادر الصحفية، قالت الفصائل العراقية: "قصفنا قاعدة أمريكية بالمسيرات في القرية الخضراء بـ سوريا وحققنا إصابة مباشرة".

وأفادت وسائل إعلامية، اليوم الإثنين، أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة الكونيكو الأمريكية في حقل الغاز والتي تقع شمالي شرق سوريا.

ووفقا لموقع ميادين، وقع قتلي ومصابين في صفوف القوات الأمريكية في القاعدة بعد قصفها بالصواريخ، ردا على القصف الأمريكي الأخير.

وأضاف موقع ميادين، أن المليشيات المسلحة قصفت القاعدة الأمريكية بـ 15 صاروخاً، حيث استهدفت مقر قيادة القاعدة العسكرية في قاعدة حقل الكونيكو.

وأشار الموقع، أنه بعد وقوع الانفجارات بـ 10 دقائق تحركت طائرة مروحية أمريكية يرجح أنها نقلت جرحي خارجي القاعدة.

ويأتي ذلك بعد استهداف القوات الجوية الأمريكية لمواقع تابعة لـ الحرس الثوري الإيراني ومليشيات تابعة لـ إيران في مدينتي الميادين والبوكمال بـ سوريا.