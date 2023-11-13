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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تصطحب جومانة مراد لدعم فلسطين

صدى البلد

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورة مع الفنانة جومانة مراد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحرصت نسرين طافش على تشجيع متابعيها بالمشاركة في خدمات تطوعية لصالح الأشقاء في فلسطين.

وظهرت نسرين طافش ، مجددا  بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري منها الجزء الثاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخي فوق الشجرة" والذي انطلق في السينمات يوم 18 يناير الماضي، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة، ويسجل "أخي فوق الشجرة" ثاني تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

اخى فوق الشجرة نادى الرجال السرى موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وقع التواصل الاجتماعي

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