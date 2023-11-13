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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح المستشفيات 3 أيام للكشف على الأطفال مجانا.. القومي للطفولة يشكر وزارة الداخلية

صدى البلد

بالتزامن اليوم العالمي لحقوق الطفل، أعلنت وزارة الداخلية "قطاع حقوق الإنسان" عن فتح مستشفيات الشرطة بنطاق الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال وصرف الأدوية لهم "حال الاحتياج لها" مجاناً اعتباراً من 20/11/2023 ولمدة ثلاثة أيام (من الساعة 5-8 مساءً)، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة كافة شرائح المجتمع المناسبات الوطنية والعالمية والوقوف على كافة احتياجاتهم من الخدمات الأمنية التي يمكن أن تقدمها لهم.

 

وأعربت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن امتنانها لهذه المبادرة الإنسانية الرائعة  موجهة الشكر والتقدير لوزارة الداخلية "قطاع حقوق الإنسان" لما يقدمونه من دعم لإنفاذ حقوق الطفل ودعمه في كافة المجالات. مؤكدة على أن هذه المبادرة  تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم الأطفال والعمل على تيسير مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة لهم. كما دعت المواطنين بالتوجه إلى المستشفيات في المواعيد المخصصة لتلقي الخدمة والاستفادة من هذه المبادرة.

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