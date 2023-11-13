عالميًا.. ٢٢٪؜ من وفيات الأطفال عمر عام لخمس سنوات بسبب الالتهاب الرئوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الطبية الهامة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الرئوي .
وكشفت وزارة الصحة عن مجموعة من النسب العالمية المتعلقة بمرض الالتهاب الرئوي وأبرزها عدد الوفيات بين الأطفال والفئة العمرية الأكثر خطورة .
أشارت وزارة الصحة والسكان من خلال منشورها عبر الصفحة الرسمية علي وسائل التواصل الاجتماعي أن الاحصائيات تشير إلي أنه عالميًا هناك ٢٢٪ من الوفيات بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى ٥ سنوات تكون بسبب الالتهاب الرئوي.
وناشدت وزارة الصحة والسكان المدخنين بضرورة الابتعاد عن تلك العادة السيئة والتوقف عن التدخين فورًا من أجل حماية الأسرة والبيئة