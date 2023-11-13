عالميًا.. ٢٢٪؜ من وفيات الأطفال عمر عام لخمس سنوات بسبب الالتهاب الرئوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الطبية الهامة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الرئوي .

وكشفت وزارة الصحة عن مجموعة من النسب العالمية المتعلقة بمرض الالتهاب الرئوي وأبرزها عدد الوفيات بين الأطفال والفئة العمرية الأكثر خطورة .

أشارت وزارة الصحة والسكان من خلال منشورها عبر الصفحة الرسمية علي وسائل التواصل الاجتماعي أن الاحصائيات تشير إلي أنه عالميًا هناك ٢٢٪؜ من الوفيات بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى ٥ سنوات تكون بسبب الالتهاب الرئوي.



وناشدت وزارة الصحة والسكان المدخنين بضرورة الابتعاد عن تلك العادة السيئة والتوقف عن التدخين فورًا من أجل حماية الأسرة والبيئة