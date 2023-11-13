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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5 علامات تدل علي الإصابة بالسكتة الدماغية.. تعرف عليها

صدى البلد

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المنشورات التوعوية من أجل رفع التثقيف الصحي لدي المواطنين والتي من أبرزها أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية والعلامات القبلية قبل الإصابة .

 

 

وقالت وزارة الصحة والسكان هناك ٥ علامات تحذيرية تدل على احتمالية إصابتك بالسكتة الدماغية، والتي يجب التحرك وفورا حال الشعور بها أو أي منها للاطمئنان ولاسيما أن الاكتشاف المبكر أحد أهم أسباب نجاح العلاج .

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال منشورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي العلامات الخمس التي تدل أو تنذر بالإصابة بالسكتة الدماغية والتي تتمثل في التالي 

  • خدر أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق
  • التخليط المفاجئ والصعوبة في الكلام
  • صعوبة في الرؤية بعين واحدة أو بكلتا العينين
  • صعوبة في المشي أو الشعور بفقدان التوازن
  • صداع شديد بدون سبب ظاهر

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