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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكابينيت الإسرائيلي يوافق على لوائح تسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية

صدى البلد

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، وافق الليلة الماضية على اللوائح التي طرحها وزير الاتصالات شلومو كرعي، والتي من شأنها أن تسمح لحكومة الاحتلال بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية التي يعتبر ما تنشره مضرا بالأمن القومي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، إن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس المقبل، بسبب نفاد الوقود، ما سيساهم في تعميق الكارثة الإنسانية، لعدم قدرة المواطنين على التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة.

وأضاف سدر، خلال مؤتمر صحفي عُقد، أمس الأحد، بالتعاون مع شركات الاتصالات الخليوية والثابتة، حول التطورات الكارثية القادمة ومستقبل قطاع الاتصالات في القطاع بسبب العدوان لليوم الـ37، أن الأمر سيؤثر في الاتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر فيما بينها ومع مراكزها، ما قد يتسبب بعدم القدرة على توجيه هذه الطواقم إلى أماكن الاستغاثة، ما يعني فقدان الكثير من الأرواح.

واعتبر سدر هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية، وتلعب دورا في إخفاء جرائم الاحتلال،  مشيرا إلى أن العدوان الغاشم على قطاع غزة طال كل شيء، بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محذرا من التداعيات والعواقب الناتجة عن ذلك الاستهداف.

الكابينيت لوائح وزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية حكومة الاحتلال إسرائيل

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