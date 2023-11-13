نقوش لمختلف الصناعات وعزف الموسيقى.. حكاية منطقة مير الأثرية

أكد جلال أبو بكر أستاذ الآثار والحضارة المصرية بجامعة المنيا، أن منطقة مير من المناطق الآثرية الهامة والتي يتواجد بها مقابر حكام الأقاليم.

وقال جلال أبو بكر في مداخلة هاتفية في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" منطقة مير تقع في محافظة أسيوط، وحكام منطقة مير ينتمون إلى عائلة واحدة".

وأضاف جلال أبو بكر :" مقابر منطقة مير بها كم كبير من النقوش والكتابات الهامة التي تجسد صور الحياة اليومية أيام الفراعنة".

وتابع جلال أبو بكر :" النقوش الخاصة بمقابر منطقة مير حول مظاهر الحياة اليومية والصناعات المختلفة للمصريين القدماء مثل صناعة المراكب والبردي والصناعات الجلدية ".

وأكمل جلال أبو بكر :" نقوش منطقة مير بها نقوش عن الموسيقى والعزف كما تم كتابة السير الذاتية للحكام على نقوش منطقة مير الآثرية ".