عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقوش لمختلف الصناعات وعزف الموسيقى.. حكاية منطقة مير الأثرية

صدى البلد

أكد جلال أبو بكر أستاذ الآثار والحضارة المصرية بجامعة المنيا، أن منطقة مير من المناطق الآثرية الهامة  والتي يتواجد بها مقابر حكام الأقاليم.

 

وفد إنجليزي يزور منطقة آثار بنى حسن بالمنيا

آثار القاهرة تعلن مد باب التسجيل للمواد الدراسية.. حتى هذا الموعد

وقال جلال أبو بكر في مداخلة هاتفية في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  منطقة مير تقع في محافظة أسيوط، وحكام منطقة مير ينتمون إلى عائلة واحدة".

 

 وأضاف جلال أبو بكر :" مقابر منطقة مير بها كم كبير من النقوش والكتابات الهامة التي تجسد صور الحياة اليومية أيام الفراعنة".

 

 وتابع جلال أبو بكر :" النقوش الخاصة بمقابر منطقة مير حول مظاهر الحياة اليومية والصناعات المختلفة للمصريين القدماء مثل صناعة المراكب والبردي والصناعات الجلدية ".

 

 وأكمل جلال أبو بكر :" نقوش منطقة مير بها نقوش عن الموسيقى والعزف كما تم كتابة السير الذاتية للحكام على نقوش منطقة مير الآثرية ".

مير آثار مير الاثار نقوش اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن علي معلول

ترشيحاتنا

أزمة لاعبي الزمالك تشتعل| فتوح: شيكابالا السبب.. والزناري وصبحي نادمان

هيشتغلوا مع بعض تاني| عمل جديد يجمع بيومي فؤاد ومحمد سلام.. تعرف عليه

خصم أكثر من 9000 جنيه على أفخم هاتف من سامسونج

صافرات الإنذار تدوي مجددا في شمال إسرائيل

محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة المساعدات التركية بميناء العريش

وصول أول سفينة مساعدات من تركيا عن طريق ميناء العريش البحري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز وطبيب يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.. فوائد خارقة للرضع عند تناول القراصيا

طريقة عمل الكاتشب فى المنزل

فيديو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

كنت ملحدا وعملت حاجات غلط.. أسرار يكشفها نيقولا معوض لأول مرة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ