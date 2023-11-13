خبير علاقات دولية: لا حق للدولة المحتلة في الدفاع عن نفسها

علق أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال أيمن سمير في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" إسرائيل إدعت في البداية أن ما تقوم به يندرج تحت مبدأ حق الدفاع عن النفس لكن هذه الرواية مغلوطة لان إسرائيل دولة احتلال".

وأضاف أيمن سمير :" لا حق للدولة المحتلة في الدفاع عن نفسها ولكن من واجب الشعب الواقع عليه الاحتلال أن يدافع عن نفسه ضد الاحتلال".

وتابع أيمن سمير :" الدول العربية تطالب بوقف إطلاق نادر دائم في قطاع غزة والضفة الغربية والتوصل إلى حل جذري للقضية الفلسطينية ".

واكمل ايمن سمير :" وقف إطلاق النار يحدث عندما تتضرر مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا في يدها قرار وقف إطلاق النار في غزة ".