نصائح مهمة للوقاية من التقلبات الجوية.. استشاري حميات يكشف التفاصيل

قدم د. سمير عنتر استشاري الحميات والأمراض المعدية، مجموعة من النصائح للوقاية من تقلبات الأحوال الجوية خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وقال سمير عنتر، في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن "، : "قد يصاب الفرد بنزلات البرد خاصة مع تقلبات الطقس".

وتابع سمير عنتر: " تقلبات الجور وانخفاض درجات الحرارة تؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالأنفلونزا الموسمية".

وأكمل سمير عنتر : "يجب تجنب الخروج في فترات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ويجب تهوية المنازل بشكل جيد".

ولفت سمير عنتر: "على المدخنين أن يقلعوا عن التدخين لأن التدخين يجعلهم عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية"، مضيفا:" يجب الحفاظ على التغذية السليمة وشرب المشروبات الدافئة".