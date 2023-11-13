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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قاسي أوي الإحساس دا .. رسالة مؤثرة من ريهام عبد الغفور لهذا السبب

صدى البلد

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة مؤثرة عبر حسابها بفيسبوك .

وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور :" قاسي أوي إحساس إن العُمر مر ، وإننا فجأة كبرنا، مسئولياتنا زادت وأولوياتنا اتغيرت ، بقينا نشيل حزننا جوانا ، نبكي ونعاني في صمت ، نتظاهر بالقوة والسعادة في عز ضعفنا ، ورغم ده كله لسه جوانا طفل عايز يعيش حياته ..  بييجي في بالي دايماً مقولة د. أحمد خالد توفيق وهو بيقول أود أن أبكي وأرتجف وألتصق بأحد الكبار ولكن الحقيقة القاسية هي أنني أحد الكبار !".

اعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور عن وفاة ابن خالتها ، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك . 

وقالت ريهام عبد الغفور : إن لله وإن إليه راجعون ، توفي إلي رحمة الله تعالي إبن خالتي إسلام حمدي  ، الفاتحة من فضلكم
 وكان اخر اعمال ريهام عبد الغفور هو مسلسل رشيد والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي . 

وشارك في بطولة المسلسل  كل من  ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الأحداث كل من انتصار وميمي جمال وصفوه كضيفات شرف.

تدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

 

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