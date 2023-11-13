عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: معرض التجارة البينية الإفريقية يهدف إلى تحقيق النمو والازدهار لشعوب القارة

سعيد غنيم
سعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن انطلاق النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية IATA 2023، يؤكد جهود الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون وزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الملف على وجه التحديد، فى إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الدولة المصرية حريصة طوال الوقت على المشاركة الفعالة في الأحداث الإقليمية للقارة الأفريقية في مختلف المجالات، والعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، خاصة وأن القارة الأفريقية من الأسواق الواعدة فى المنطقة.

وأضاف السعيد غنيم، أن المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية بعد أن أقيمت دورته الأولى العام 2018 بالقاهرة وشهدت نجاحا كبيرا ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، وفى ظل الأحداث العالمية تواصل الدولة المصرية العمل والبناء وتحقيق التنمية الشاملة سواء على الصعيد الإقليمى أو الدولى.

المؤتمر حزب المؤتمر سعيد غنيم مجلس النواب الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

ترشيحاتنا

دعاء طرد الشياطين من البيوت وتحصينها ضد الحسد.. استعينوا عليهما بـ4 كلمات

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية مقارنة بالأمس.. وكميات الأمطار ستقل

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

غايب عن الوعي .. شوبير يكشف الحالة الصحية لـ العامري فاروق

وفد برلمانى من الشيوخ يزور مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة

ابنك بيقطف الفول ليه من أرضي .. جريمة مأساوية بالقليوبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

تصميم أنيق.. شاهد عارضة أزياء بفستان نانسي عجرم في موسم الرياض

15 صورة من مسرحية الحفيد بعد انضمام سما إبراهيم

أزمة لاعبي الزمالك تشتعل| فتوح: شيكابالا السبب.. والزناري وصبحي نادمان

فيديو

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

كنت ملحدا وعملت حاجات غلط.. أسرار يكشفها نيقولا معوض لأول مرة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ