مكاسب مصر من إنشاء مجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض|فيديو

أكد الكاتب الصحفي إسلام الشافعي، أن إنشاء مشروع مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض خطوة مهمة لها العديد من المكاسب الاستثمارية في مجال الصناعة.

وأضاف إسلام الشافعي، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المشروع سيوفر ألفي فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة أن مصر كانت رائدة في صناعة السيارات بستينات القرن الماضي.

إنشاء مشروع مجمع لصناعة السيارات سيعمل على جلب الاستثمار الأجنبي والمحلي

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن مصر تواكب طبيعة الصناعة العالمية، بالتزامن مع تراجع مفهوم التصنيع الوطني لـ السيارات، منوها أن تصنيع السيارات يمكن أن يمد العديد من المصانع الأخرى بفرص الاستثمار.

ولفت الكاتب الصحفي إسلام الشافعي ، إلى أن إنشاء مشروع مجمع لصناعة السيارات يضم جهات حكومية وخاصة، ستعمل على جلب الاستثمار الأجنبي والمحلي، مما يساعد على زيادة الدخل الدولاري للدولة.