هجمات إلكترونية تستهدف مواقع إسرائيلية وتنشر دعاية للمقاومة الفلسطينية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، بتعرض بعض المواقع الإسرائيلية إلى هجمات إلكترونية.

وقالت سلطات شبكة الإنترنت الإسرائيلية، إنها حددت وأحبطت محاولات لتنفيذ هجمات إلكترونية على مواقع إسرائيلية وتشويهها باستخدام كلمات مرور مستخدمين تم تسريبها مسبقا إلى الشبكة.

وجاء في البيان ، أن المهاجمين حاولوا إغراق المواقع الإسرائيلية بدعاية لحركة للمقاومة الفلسطينية حماس.

ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيليين، إلى عدم استخدام نفس كلمة المرور لمواقع الويب المختلفة، وتفعيل التحقق على خطوتين وتعزيز المواقع بإجراءات أمنية إضافية.