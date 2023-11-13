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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مختار غباشي عن تطورات الأوضاع في غزة: الواقع الدولي مهين

غزة
غزة

قال مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ منظمة العفو الدولية أو أطباء بلا حدود أو منظمة الصحة العالمية أو هيومن رايتس ووتش أو الهلال الأحمر وغيرها من المنظمات نشأت داخل العالم الغربي ولها مصادقية عند الشارع الأوروبي بشكل كبير.

وأضاف، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ منظمة العفو الدولية تحدثت عن تجميع مليون توقيع لإنقاذ غزة من الهلاك والدمار وهو شيء جيد في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها المدنيون.

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية: "لا يمكننا التعويل كثيرا على الدور الدولي في وقف العدوان، ولكننا نكسب أرضية تعاطف على النطاقين الدولي والإقليمي، حيث تحدث مفوض عام منظمة أونروا عن إحساس المواطن الفلسطيني بتخلي العالم عنه، وبالتالي فإن الواقع الدولي مهين للغاية، حتى إن المستشار الألماني أولاف شولتز تحدث عن رفض إطلاق النار لأن حماس تتعافى، والأمل الوحيد هي نداءات المنظمات الغربية التي بدأت تخرج من ضمير إنساني".

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