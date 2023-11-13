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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفد من إعلاميي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة اشرف سلمان يصل العريش | صور

صدى البلد

وصل وفد من إعلاميي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة اشرف سلمان رئيس مجلس ادارة الشركة وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى مطار العريش.

وكان قد وصل وفد إعلامي من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى مطار العريش منذ قليل. 

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