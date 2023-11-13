إسرائيل تدعو المستوطنين قرب الحدود اللبنانية الدخول إلى الملاجئ

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب سكان المستوطنات الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية بالدخول إلى الملاجئ.

وأكدت وسائل الإعلام أن هذا الأمر جاء بناء على تقييم جيش الاحتلال الإسرائيلي للوضع الأمني، لافته إلى أنه تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى هذه المستوطنات أمام حركة المرور.

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وأضافت: طُلب هذا الصباح من السكان المقيمين في عدد من المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية الدخول إلى المناطق المحمية حتى إشعار آخر".

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إن قذيفتين صاروخيتين من طراز "هاون" أُطلقتا من لبنان.

وأضاف، أنه تم تفعيل تنبيه في منطقة الجليل ولكن الصواريخ سقطت في منطقة مفتوحة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ومنذ اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، شهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان اشتباكات يومية تقريبا. وشارك حزب الله في معظم هذه الاشتباكات.