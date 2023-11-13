كاميرات مراقبة داخل اللجان ..عقوبات دراعة لمنع الغش في امتحانات الجامعات

تبدأ الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الجاري، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية ، والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والخريطة الزمنية، واتخذت العديد من الجامعات ضوابط مشددة لمكافحة الغش

وقال الدكتور أسامة السيد، عميد تربية نوعية بجامعة عين شمس، أن الكلية وضعت روشتة خاصة لمواجهة حالات الغش، من خلال تشديد الإجراءات داخل اللجان، ومنع الدخول بالموبايل، وتعليق لافتات تحذيرية للطلاب، فضلا عن استعانة البعض بكاميرات مراقبة داخل اللجان خلال فترة الامتحانات.

وأوضح عميد نوعية عين شمس، أن الكلية اتخذت إجراءات مشددة لمنع الغش، وكذلك التواجد الملحوظ لأفراد الأمن والدفاع المدني والتأكد من سلامة أجهزة الإنذار وطفايات الحريق، والتأكيد على عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من لجان الامتحانات، واستعداد الطاقم الطبي بالكلية وتزويده بأدوات الإسعافات الأولية .

وأضاف الدكتور أسامة السيد، أن من إجراءات منع الغش، مراقبة اللجان من خلال كاميرات مراقبة لضبط أي حالات غش.

وتخصص الكلية غرفة مراقبة للكاميرات، من خلال موظفين متواجدين أمام الشاشات لمراقبة اللجان طوال فترات انعقاد لجان الامتحانات