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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس تضامن النواب: عدد أطفال الشوارع في مصر 16300 فقط

رئيس لجنة التضامن
رئيس لجنة التضامن

كشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إحصائية أطفال الشوارع في مصر، معلنا أنه لا يوجد غير 16300 طفل شوارع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.

وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا أن هناك تعاملا فوريا من خلال فرق التحرك السريع في حال الإبلاغ، ويتم حل مشكلاتهم في الصحة والتعليم والدعم النفسي.

وأشار إلى أن تعديلات قانون الطفل تأت في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل.

أطفال الشوارع قانون الطفل مجلس النواب البرلمان صدى البلد

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