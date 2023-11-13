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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أوضاع صغار فلسطين تخيم على مناقشات تعديلات قانون الطفل بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

خيمت أوضاع أطفال فلسطين واستشهاد أكثر من 4600 طفل في غزة ، على مناقشات تعديلات قانون الطفل في مجلس النواب.

وبدأ مناقشة تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، وتغليظ التعديلات العقوبات على بعض جرائم الإهمال، فيما تتيح للقاضي استبدال عقوبات الحبس ببرامج تأهيل، وتمنح الأم الكافلة لطفل أقل من ستة أشهر الحق في الإجازات الممنوحة للأم البيولوجية.

وطالب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة تذكر ما يتعرض له أطفال فلسطين من أعمال إجرامية على يد الاحتلال الإسرائيلي، ونحن نناقش تعديلات قانونية تمس حقوق الأطفال.

وأشار درويش، إلى أهمية التعديلات الواردة في قانون الطفل، لما تمثله من نقلة هامة في شأن توفير الحماية اللازمة، وتحقيق الردع في المخالف.

فيما أشار النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى صمت المجتمع الدولي والعنصرية الواقعة ضد الأطفال في غزة.

وشدد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور على سقوط أسطورة حماية الغرب لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يتعرض لها الأطفال والنساء في فلسطين وسط صمت دولي مستمر منذ أكثر من 37 يومًا.

من جهتها أكدت النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، رفض وإدانة الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، وقالت "ما يحدث هو إبادة جيل كامل، نحن ندين ما يجري وهذا الفعل الفاحش".

بينما قال النائب بهاء أبو الدين أبو الحمد : "في فلسطين لن تفتح المدارس مرة اخرى مابقاش في أطفال"، منتقدًا صمت البرلمان الأوربي والأمم المتحدة، وادعاءات حقوق الإنسان لدى بعض الأنظمة الغربية، وقال : "مصر هي حقوق الإنسان".

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