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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

 

وتتكون اللجنة من الاعضاء الاتية اسماؤهم..

يحيى كدواني -  مستقبل وطن 
محمد الخناوي - مستقبل وطن 
مدحت الكمار - مستقبل وطن 
سمير عبد المقصود - مستقبل وطن
صبورة السيد - مستقبل وطن
زكريا حسان - مستقبل وطن
مجدي جلال عاشور - مستقبل وطن
حسن المير - مستقل
ميرفت إليكسان مطر - حماة الوطن 
طارق الطويل -  الشعب الجمهوري
راوية مختار - الإصلاح وتالتنمية 
عفاف زهران -  مصر الحديثة 
سناء السعيد - المصري الديمقراطي 
رشا كليب -  مستقل.

وكانت قد اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وذلك للنظر في جدول أعمال اللجنة العامة بشأن ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم.

واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء اللجنة العامة، ثم دارت المناقشات، وانتهت اللجنة العامة إلى ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويتم عرض ذلك على المجلس بجلسته المنعقدة اليوم.

لجنة القيم مجلس النواب البرلمان صدى البلد النواب

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