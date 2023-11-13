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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عاشور يستعرض تقريرًا لدعم التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمكتب الثقافي في لندن

صدى البلد

نظم المكتب الثقافي المصري بلندن ، ندوة تعريفية؛ لدعم أوجه التعاون المشترك بين الجامعات التكنولوجية والمكتب الثقافي المصري في لندن.


جاء ذلك حسبما أفاد تقرير مقدم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، من مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي الدكتور أحمد الصباغ، بشأن الندوة، وذلك عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).


وتضمنت الندوة دعم جهود توفير منح دراسية وبعثات للطلاب المصريين في المجالات التكنولوجية المختلفة، وذلك في ظل تميز العلاقات العلمية والأكاديمية بين المؤسسات التعليمية البريطانية ونظيرتها المصرية خلال الفترة الماضية.


وأفاد التقرير بأن الندوة التعريفية شهدت مشاركة رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدكتور طارق عبدالملاك، ومستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي الدكتور أحمد الصباغ، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، كما شهدت حضور الطالبة ياسمين عصام "المعيدة ببرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية"، والطالبة فرح تامر "الطالبة بالفرقة الثانية بالبرنامج ذاته"، والحاصلتين على بعثة دراسية بجامعة ستراثكلايد الاسكتلندية، للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير في تخصص الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، إضافة إلى الحصول على شهادات مهنية بجانب الشهادات الأكاديمية في مجال التخصص.


واشتملت الندوة أيضًا على تقديم المكتب الثقافي المصري بلندن، كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة الطالبتين، وإنهاء إجراءات سفرهم، وحتى وصولهم لجامعة ستراثكلايد والبدء في دراستهم بالجامعة.


يُذكر أن برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، يعُد أول برنامج بكالوريوس في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في مصر وإفريقيا، وتتمثل رؤية البرنامج في تقديم خدمات تعليمية وتكنولوجية متقدمة بمستوى متميز يُلبي ويواكب احتياجات سوق العمل والمجتمع في مجال الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية، وتتمثل رسالته في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من التكنولوجيين الأكفاء لتحقيق الميزة التنافسية في إطار أخلاقيات مهنية رفيعة.

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