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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحبة أول ميدالية للملاكمة النسائية في تاريخ مصر : اللعبة ممتعة |فيديو

الكابتن يمنى عياد
الكابتن يمنى عياد

قالت الكابتن يمنى عياد صاحبة أول ميدالية لـ الملاكمة النسائية في تاريخ مصر، :"كنت بلعب كونغ فو و كيك بوكسينج، و الكابتن قال لي أن أبدأ لعب الملاكمة ، لأن ايدي قوية "

 صاحبة أول ميدالية للملاكمة النسائية :أول مرة لعبت ملاكمة في بطولة الشابات


وأضافت يمنى عياد خلال لقائها على فضائية "صدى البلد"، قائلة:"أول مرة لعبت ملاكمة في بطولة الشابات في الاسكندرية، و استمريت في بطولة الشابات لمدة عامين، وكسبت خدت المركز الأول"


وتابعت صاحبة أول ميدالية للملاكمة النسائية في تاريخ مصر :" مش بخاف و أنا بلعب الملاكمة و الملاكمة بالنسبالي حاجة ممتعة"

 

الملاكمة مصر الكابتن يمنى عياد كيك بوكسينج بطولة الشابات

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