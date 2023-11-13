صاحبة أول ميدالية للملاكمة النسائية في تاريخ مصر : اللعبة ممتعة |فيديو

قالت الكابتن يمنى عياد صاحبة أول ميدالية لـ الملاكمة النسائية في تاريخ مصر، :"كنت بلعب كونغ فو و كيك بوكسينج، و الكابتن قال لي أن أبدأ لعب الملاكمة ، لأن ايدي قوية "

صاحبة أول ميدالية للملاكمة النسائية :أول مرة لعبت ملاكمة في بطولة الشابات



وأضافت يمنى عياد خلال لقائها على فضائية "صدى البلد"، قائلة:"أول مرة لعبت ملاكمة في بطولة الشابات في الاسكندرية، و استمريت في بطولة الشابات لمدة عامين، وكسبت خدت المركز الأول"



وتابعت صاحبة أول ميدالية للملاكمة النسائية في تاريخ مصر :" مش بخاف و أنا بلعب الملاكمة و الملاكمة بالنسبالي حاجة ممتعة"