أستاذ الصحة العامة يوضح أهمية الكشف المبكر بمبادرة “الأمراض المزمنة”

تحدث الدكتور شريف حتة أستاذ الصحة العامة، عن أهمية الكشف المبكر بمبادرة “الأمراض المزمنة"، قائلا: إن الأمراض المزمنة تشمل أمراض الضغط والسكر وأمراض الكلى وغيرها.

وأضاف الدكتور شريف حتة أستاذ الصحة العامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن تلك الأمراض كانت تسبب مشكلة كبيرة جدا لفئات عمرية، وبدأت تظهر لسن صغير، نتيجة عوامل وراثية وغيرها، وبالتالي كان لابد التعامل معها من أجل تجنب مضاعفاتها والتكلفة.

وتابع الدكتور شريف حتة أستاذ الصحة العامة، أن تلك المبادرة جاءت للكشف المبكر عن تلك الأمراض، وبالتالي توفير مصروفات كثيرة، وبالتالي حماية مضاعفاته.