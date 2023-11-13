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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل السحري لعلاج الاقتصاد

حسام المندوه
حسام المندوه

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل السحري لعلاج الاقتصاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأشار حسام المندوه، إلى أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخفض معدلات البطالة، فضلا عن التخفيف على كاهل الحكومة في توفير وظائف ومرتبات.

وتساءل النائب عن آلية تطبيق القانون والوصول إلى من يسعون لإقامة مشروعات متناهية الصغر على سبيل المثال؟.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الوصول إلى الباحثين عن إقامة مشروعاتهم الخاصة.

وقال حسام المندوه: نحن في حاجة للتوعية للمواطن البسيط بأهمية القانون، وآليات الحصول على الدعم اللازم لإقامة المشروعات الخاصة، وطرق الحصول على الدعم، وغيره، لما للمشروعات الصغيرة من دور كبير في بناء الاقتصاد الوطني.

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