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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يصل إلي عمان في زيارة رسمية

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلي مسقط عاصمة سلطنة عُمان.

واضافت الخارجية السعودية:"كان في استقباله لدى وصوله المطار السلطاني  وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي".

كان قد قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن مستوى التنسيق بين الدول العربية والإسلامية عال جدًا، ليس فقط للتواصل مع المجتمع الدولي لكن للتأكيد أننا جميعًا نشاهد ونراقب ازدواجية المعايير ونقيم بناء على ذلك مصداقية منظومة العمل الدولي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "هذا الأمر كوّن ضغطا على الدول التي تبرر وتتغاضى عما تفعله إسرائيل"، مشيرًا إلى أن تحول الموقف الغربي في التعامل مع فلسطين ليس كافيا.

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