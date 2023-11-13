أحمد حسن: التجديد على بياض شرط إدارة الزمالك للصلح مع فتوح وصبحي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق على قرار إدارة الزمالك لتجديد عقد اللاعب أحمد فتوح ومحمد صبحي.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"مصدر بالزمالك.. التجديد على بياض شرط الصلح مع فتوح وصبحي من جانب الإدارة".



قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعاقب بالإيقاف، ظهروا داخل مقر النادي، مساء اليوم الأحد.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الثلاثي تواجد من أجل خوض التدريبات بشكل منفرد داخل صالة الجيمانيزيوم، تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليهم من الإدارة بعدم التدريب مع الفريق.



وواصل تصريحاته، بأن الثلاثي دخل النادي من بوابة جامعة الدول العربية، حيث وصل فتوح أولًا، ومن بعده مصطفى الزناري، ووصل بعدهما بنحو 15 دقيقة محمد صبحي حارس مرمى الفريق.

وأشار إلى أن محمد صبحي، عقد جلسة خاصة مع محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمي الفريق، اعتذر فيها للمرة الثانية عن خروجه من معسكر الفريق ليلة مباراة زد، مؤكدًا تقبله أي قرار من إدارة الزمالك سيتم اتخاذه في هذا الشأن.

واختتم تصريحاته، بأن الثلاثي يترقب نتائج التحقيق معهم المقرر إعلانها من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء، خاصة أن المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد سالم، سبق أن أعلن قرار المجلس بإيقافهم وإحالتهم للتحقيق، بعد مغادرة معسكر الفريق، دون إخطار الجهاز الفني، وبعدها خضع الثلاثي للتحقيق داخل النادي.