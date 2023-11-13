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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الحرية المصري يشيد بإرسال الشركة المتحدة قافلة مساعدات إلى غزة

حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى

أشاد حزب الحرية المصري، بقيام الشركة  المتحدة للخدمات الإعلامية، بإرسال قافلة كبيرة تتجه لمعبر رفح تمهيدا لإرسالها لـ قطاع غزة، مؤكدا أن هذا هو ما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توفير النفقات الإعلانية للانتخابات الرئاسية وتوجيهها إلى الاخوة في فلسطين.

كما أكد الحزب في بيانه، أن مصر لا تدخر جهدا في مساعدة اشقائنا في غزة، وأن تحرك الشركة المتحدة يوضح أنا جميعا لدينا نفس الموقف الداعم، ونقف مع دولتنا جنب إلى جنب في جميع قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطيمية، فهي قضينا جميعا.

وتابع الحزب، "أن الرئيس السيسي لم يترك سبيلا إلا واتخذه من أجل وقف إطلاق النار وعودة الحياة في القطاع، ولكن المجتمع الدولي يغض بصره عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويكيل الأمور بمكيالين، فجميع المدنيين والنساء والأطفال سواء في الحقوق والواجبات".

كما أكد الحزب على ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الأبرياء، خاصة وأن هذا الصمت يدينه ويجعله مشاركا في هذه الإبادة الجماعية التي تقام في غزة، ولذلك علينا أن نعود امائدة الحوار وحل النزاع سلميا مرة أخرى.

حزب الحرية المصرى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قطاع غزة النفقات الإعلانية فلسطين

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