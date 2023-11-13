مشروع يجمع 55 دولة وإطلاق منصة جديدة.. إعلان مهم بمعرض التجارة الإفريقية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح المعرض الإفريقي الثالث للتجارة البينية 2023، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، ورئيس البنك الإفريقي، ورؤساء الحكومات.

الرئيس السيسي

منطقة التجارة وزيادة الاستثمارات

قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مصر تفتخر باستضافة المعرض الافريقي للتجارة والبينية.

وأكد سمير في كلمته في افتتاح المعرض الافريقي للتجارة البينية: المستجدات السياسية الإقليمية خلفت أثار وتداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة".

وتابع:" يحب التغلب على التحديات القائمة من خلال شراكات إقليمية مع دول أفريقيا "، مضيفا: دعونا نتفق أن التجارة البينية بين دول أفريقيا تظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمية".

ولفت: من هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة الأفريقية لإنشاء سوق أفريقي للسلع والخدمات وتحقيق التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة".

وأوضح:" منطقة التجارة الحرة الأفريقية تعتبر أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وتضم 55 دولة من أعضاء الدول الافريقية وتسعى لإنشاء سوق قاري واحد يبلغ سكانه 1.3 مليار نسبة وناتج محلي ناتج محلي 3.4 تريليون دولار ".

وأكد أن حجم التجارة البينية بين الدول لا تتناسب، وأن مصر تسعي لتحقيق التجارة الحرة القارية، وأن هناك تعاون كبير بين دول القارة.

وأضاف أن هذا المؤتمر يتم للمرة الثانية في مصر، وهناك 75 دولة، 1600 شركة عارضة.

وزير التجارة والصناعة

مصر أثبتت قدرتها الكبيرة

ولفت إلى أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، ومصر تدعم مبادرات الاقتصاد الأخضر و التحول الرقمي، وفق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، قال أولوسيجون أوباسانجو رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، و الرئيس السابق لجمهورية نيجيريا، " حكومة جمهورية مصر العربية التي استضافت النسخة الافتتاحية لمعرض الأفريقي للتجارة البينية جاءت لنجدتنا"

ووجه أولوسيجون أوباسانجو الشكر للرئيس السيسي، خلال افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً:"نشكر الرئيس السيسي و حكومته على وجودهم و دعمهم لنا"

وتابع:" يجب أن نعترف بمجهودات الحكومة المصرية، ومنظمي معرض التجارة البينية الإفريقي"، مؤكداً أن المعرض حقق أهدافه و حقق تقدماً ملموساً من نسخة إلى نسخة.

أولوسيجون أوباسانجو

الشكر لمصر لإسهاماتها لتنفيذ منطقة حرة

كما أبدى وامكيلي مين الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، تقديره وشكره لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية .

وقال وامكيلي مين ـ في كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية" :" المعرض الأفريقي أحد المنصات الكبيرة في أفريقيا ويدعم التجارة وأصحاب الأعمال الشباب "

وأضاف:" أقدر الرئاسة المصرية لمجهوداتها في تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية ومصر من أولى الدول التي بدأت التجارة وفق قواعد منطقة التجارة ".

وتابع: " أشكر حكومة مصر على قيادتها وإسهاماتها في تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية ومصر اتخذت إجراءات لإنشاء شركات تجارية في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية ".

وأكمل: نحتفل بمرور 60 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية ومنذ 3 سنوات تم ميلاد طفل جديد وهي منطقة التجارة الحرة الأفريقية " مضيفا:" عندما نتعاون كأفارقة ونتشارك نحقق نتائج إيجابية ".

وامكيلي مين

المفاوض يثمن مجهودات مصر

توجه مفاوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الإفريقي، بالشكر لحكومة وشعب مصر لحفاوة الاستقبال منذ وصولهم إلى مصر، مثمنا مجهودات مصر التي استضافت معرض التجارة البينية.

وأضاف أن منطقة التجارة الحرة القارية لديها أجنحة خاصة بها، وهذا المعرض يعقد في وقت تشوبه عدم الاستقرار والتغيرات المناخية وأحداث أخري وتجزأه التجارة العالمية، وكل ذلك كان يدفعنا أن نعمل بمرونة”.

وأكد أن هذا المعرض يحتوي للعديد من المعلومات حول التجارة لدفع التجارة البينية الإفريقية وفقا للدول والحكومات، وهذا جزء من عملية التكامل حتى تمضي إفريقيا قدما نحو التنمية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المعروضات المقدمة في المعرض ومكان للعارضين، ومنهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والناشئة.

ومن جانبه، أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء على هامش فعاليات المعرض الافريقي للتجارة البينية.

مفاوض الاتحاد الإفريقي

إطلاق المنصة الإلكترونية

وقالت المشاط في كلمتها في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية"، :" تدشين المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة ذات أهمية كبيرة لما له من دور لتحقيق أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية وتسهيل عملية تبادل المعلومات لدفع النمو في قطاع الهندسة والبناء والمشتريات ".

وتابعت:" الرئيس السيسي يؤكد دائما على أهمية تحقيق الاستثمار المطلوب في البنية التحيتية في أفريقيا بسواعد أبناء القارة".

واكملت:" المنصة تأتي استجابة فعالة لمعالجة فجوات محورية وهي فجوة التمويل والفجوة المعلوماتية وفجوة المهارات".

ولفتت:" تعمل المنصة على معالجة فجوة التمويل من خلال تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات وسد الفجوة المعلوماتية بتعزيز التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص ومعالجة فجوة المهارات".

وواصلت:" تلك الجهود لن تحدث إلا من خلال التعاون والتنسيق ومصر تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وربط ه بكافة الفرص التمويلية المقدمة من شركاء التنمية ".

وزيرة التعاون الدولي

المعرض دليل لصمود الاقتصاد المصري

كما قال بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد، والشريك المؤسس للمعرض الإفريقي للتجارة البينية: "إن وجودنا هنا في هذا الأسبوع دليلاً على صمود الاقتصاد المصري".

وأضاف أوراما، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "أعبر عن كامل التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، حكومته لموافقتهم على استضافه النسخة الثالثة لمعرض الأفريقي للتجارة البينية".

وأشار بنديكت أوراما، إلى أن الدولة المصرية استطاعت استضافه المعرض الأفريقي للتجارة البينية ، في أحداث و أزمات متطورة ، و بالإضافة إلى استضافتها للمعرض في فترة قصيرة للغاية.

ثم تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض الأفريقي للتجارة البينية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يرحب بجميع الشركات المشاركة بمعرض التجارة، موضحًا أن تدعيم التجارة البينية بين دول القارة مهم للغاية.

بنديكت أوراما

دعم التجارة البينية بين دول القارة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية 2023، أن هناك موارد طبيعية كبيرة، وموارد اقتصادية ضخمة، وأن ما ينقص القارة هو التعاون.

ولفت إلى أنه يقدم الشكر لـ رئيس البنك الأفريقي لـ التجارة، موضحا:" يقوم بمجهود كبير، وأن مصر تدعم دعم إيجابي فيما ينفع الناس، وليس لأمر أخر".

وأوضح أن هناك بعض المشكلات، ومصر تقوم بالبناء والتعمير، في جميع البلاد، وتقوم بإطفاء أي حريق، وتمني الرئيس السيسي أن يقوم المعرض بالدور الذي تم من أجله.

أكد السيسي، أن مصر حريصة على دعم التنمية والتعاون في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنَّ القارة تمتلك القدرات والإمكانات اللازمة لذلك، ولكن هناك معوقات تقف في طريق تحقيق ذلك.

وأضاف أن مصر حريصة على البناء والتنمية والتعمير والتعاون فيما يخص الدول الأفريقية، مضيفا: أن مصر سعيدة بوجود الدول الأفريقية في المعرض، متمنياً أن يحقق المعرض الأهداف المرجوة منه.

الرئيس السيسي

المعرض الإفريقي للتجارة البينية

وانطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة، من المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإليكم أبرز المعلومات عن المعرض في السطور التالية:

حيث يستهدف المعرض، زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء. يشارك فيه 75 دولة إفريقية، ما يجعل المعرض انطلاقة حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كل القطاعات المشاركة وعلى رأسها قطاع الملابس والمنسوجات. تقام الدورة الثالثة للمعرض الأفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية". ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء. المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية، حيث أقيمت دورته الأولى عام 2018، وشهدت نجاحا كبيرا سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر. هذه الدورة من المعرض تأتى وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.

المعرض الإفريقي للتجارة البينية

فرصة واعدة لتعزيز التعاون

وفي هذا الصدد، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة الشئون الافريقية، إن المعرض الأفريقي للتجارة البينية المقام في الفترة من 9 إلي 15 نوفمبر تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، كما يعد انطلاقه لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كافة القطاعات حيث يعد السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية.

وأضاف الجبلي، في تصريحات صحفيه له علي هامش المعرض، أن المعرض فرصة واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية وفتح أسواق جديدة للتعاون التجاري بين مصر والدول الافريقية والتوسع في التصدير في كثير من المجالات خاصة أن هناك نحو 75 دولة مشتركة وأكثر من 1600 عارض .

ولفت إلي أن التجارة البينية الافريقية تمثل نحو 16% فقط من إجمالي التجارة الأفريقية ويرجع ذلك لقلة الوصول إلى معلومات التجارة والسوق ولمعالجة هذا الامر قرر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد من بين مبادرات أخرى إقامة المعرض الأفريقي للتجارة البينية كل عامين لتأمين معلومات التجارة والسوق، وربط المشترين والبائعين من مختلف أنحاء القارة.