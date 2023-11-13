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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية في غزة.. الأهلي يخطف ثنائي بيراميدز ببلاش

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرز ما جاء فيها في سياق التقرير التالي:


الرئيس السيسي : مصر تدعم ما ينفع الناس
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يرحب بجميع الشركات المشاركة بمعرض التجارة، موضحًا أن تدعيم التجارة البينية بين دول القارة مهم للغاية.


استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية في غزة
أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، باستشهاد مصورها في غزة.


بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية
يعرض موقع صدى البلد “بث مباشر” لـ مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ افتتاح المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية 2023.


حذرت من الشبورة.. الأرصاد: الطقس اليوم خريفي | فيديو
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الـ 48 ساعة الماضية شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأمطار رعدية، ولكن اليوم سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية وستقل نسبة الأمطار اليوم عن الأمس.


خطر .. المصل واللقاح يحذر من حقنة البرد |فيديو
حذر أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، من خطورة الحصول على حقن البرد، وقدم نصائح للوقاية من الفيروسات التنفسية.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 13 نوفمبر 2023|فيديو
استعرضت الإعلامية داليا أيمن  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه  اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.


تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم 130-11-2023.. ومفاجأة في عيار 21 |فيديو
قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، الاثنين 13 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".


بـ150 ألف جنيه.. إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في هذا الموعد
كشف محمد الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية المصرية، تفاصيل إنتاج أول  سيارة كهربائية مصرية .


الأهلي يخطف ثنائي بيراميدز ببلاش.. فيديو
أكد الإعلامي شريف جمعة، أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي، موضحًا أن الأحمر هيخطف ثنائي بيراميدز ببلاش.


رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي
أكد الإعلامي شريف جمعة، أن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الحالي، والنادي الأهلي السابق، يطالب بتقديم الاعتذار لـ نادي الأهلي بشكل رسمي، وأن الحارس الكبير إكرامي يتدخل كوسيط لحل المشكلة.

 

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