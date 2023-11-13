لو بتفكر تمارس اللعبة.. مدرب منتخب مصر لـ الملاكمة يوضح عوامل الأمان

قال الكابتن سعيد حسن المدير الفني لمنتخب مصر للملاكمة، إن مشرع الملاكمة وضع عوامل أمن و سلامة من أجل اللاعبين، مؤكداً أن عوامل الأمان تبدأ من حلقة الملاكمة.

المدير الفني لمنتخب مصر للملاكمة يوضح عوامل الأمان في الملاكمة

وأضاف سعيد حسن المدير الفني لمنتخب مصر للملاكمة خلال لقائه عبر فضائية "صدى البلد، أنه من ضمن عوامل الأمان في الملاكمة، سلم حلقة الملاكمة و الأحبال، بالإضافة إلى وجود طبيب في حلقة الملاكمة، لافتاً إلى أن الطبيب يفحص اللاعبين قبل اللعب فحصا دقيقا للغاية.



وتابع المدير الفني لمنتخب مصر للملاكمة: "اللاعبون يواجهون بعضهم البعض وفقاً للميزان، يعني ميزان 51 يلعب مع ميزان 51، لتحقيق التكافؤ البدني بينهم"