وفد من إعلاميي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يتفقد مصابي فلسطين | صور

تفقد وفد من إعلاميي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، مستشفى العريش العام .

كما ضم وفد الإعلاميين، منهم محمد السعدى، تامر مرسى، والبيرت شفيق، وإيمان أبو الخير، ودينا عبد الفتاح، وائل عبد العزيز، ولميس الحديدي، ويوسف الحسيني، وسارة طه، وجاسمين عبد الجليل، وأميمة عبد المجيد، وعبد الفتاح مصطفي، وأحمد الدريني، ومحمد شردي، ولبني عسل، جابر القرموطي، وعمرو شبانة، وعلا الشافعي، ودعاء جاد الحق، وأحمد زيد، وتامر حنفي، ومحمد عبد الرحمن، ولما جبريل، وندا رضا، وداليا عبد الرحيم على، وشافكي المنيري، ومصطفي عمار، وآية إبراهيم.

و تفقد الوفد المستشفى وزار المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم، وحرصوا على التحدث معهم.

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