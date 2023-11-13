اتحاد أمهات مصر يطالب المدارس بتوعية الطلاب بمرض السكري

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، في اليوم العالمي لمرضي السكري الموافق 14 نوفمبر من كل عام، انها فرصة لزيادة الوعي بالمرض وخاصة عند الأمهات و طلاب المدارس.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، في بيان لها ، أن علي عاتق الأمهات دور كبير في التعامل والتعايش مع الأبناء المصابين بالمرض، والعمل علي تبني نمط حياة صحي داخل المنزل، حيث الوعي بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة بانتظام.



وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، على أهمية الكشف الدوري والإلتزام بعمل فحوصات دورية للتحقق من مستويات السكر في الدم والوزن، ولا ننسي أهمية الدعم النفسي لهم وتشجعيهم علي الالتزام بالعلاج، وضرورة تشجعهم دائما علي الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والمدرسية التي تناسبهم، .

وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، المدارس بالتوعية حول مرض السكري، وتقديم فعاليات وأنشطة مختلفة، تشمل معلومات حول الأسباب والأعراض وكيفية الوقاية، وتشجيع المدارس علي توفير مواد تثقيفية للطلاب والمعلمين حول كيفية التعامل مع الطلاب المصابين بالسكري وكيفية دعمهم، وتوفير بيئة داعمة ومناسبة لهم، فالمدرسة تلعب دوراً هاماً في نشر الوعي وتوفير بيئة صحية ومشجعة للطلاب.

واستكملت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، حديثها مؤكدةً على الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به وسائل الأعلام، في نشر الوعي حول مرض السكري، والمساعدة في فهم الأسباب والأعراض وأهمية الوقاية،وتسليط الضوء علي التحديات التي يواجهها الاشخاص المصابون بالسكري وكيف يمكن للمجتمع دعمهم.

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي للسكري هو يوم عالمي للتوعية من مخاطر داء السكري ويُحتفل به في 14 نوفمبر من كل عام. وفيما تدوم الحملة على السكري طوال العام فأن تحديد ذلك التاريخ تم من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية إحياءً لذكرى عيد ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة.

وعلى جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا بعدم السماح لطلاب المدارس الدولية بالتقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج في جميع المواد لكونها شهادات غير معادلة للمناهج التي تدرس داخل جمهورية مصر العربية ، إلا بعد إجراء امتحان تحديد مستوى في جميع المواد تحت إشراف الإدارة التعليمية التابع لها الطالب واجتيازه لهذا الامتحان .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يجب أن يقوم طلاب المدارس الدولية في هذه الحالة بإحضار بيان نجاح تحديد المستوى في جميع المواد معتمد من الإدارة التعليمية قسم شئون الطلاب والامتحانات ، بالاضافة إلى صورة من الشهادة الدولية ضمن جميع المواد معتمد من الادارة التعليمية قسم شئون الطلاب والامتحانات ، بالاضافة الى صورة من الشهادة الدولية ضمن مستندات التقدم إذا ما رغب بالتقدم للامتحان على نظام ابناؤنا في الخارج .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عقد الامتحان عن طريق المنصة الخاصة بـ امتحانات ابناؤنا في الخارج للطلاب المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يسمح للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بآداء الامتحان في المواد القومية عن طريق تقديم ملف التقييم باللغة العربية ومواد (اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية) من الصف الرابع حتى الثالث الاعدادي ، ومواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية للصف الأول الثانوي أما الصف الثاني الثانوي فيؤدي طلاب الشعبة الادبية الامتحان في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا والمواطنة وحقوق الانسان ، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الانسان ، علما بأنها مواد نجاح ورسوب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يشترط عند التقدم لاداء الامتحان في المواد القومية إحضار اصل بيان قيد في الصف المتقدم له من المدرسة الدولية التابع لها بالدولة المقيم بها في الخارج بالاضافة الى صورة طبق الاصل من الشهادة الدولية لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب واصل بيان نجاح في المواد القومية في آخر صف دراسي معتمد من الادارة التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، حيث تقرر أن تكون رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 قدرها 150 دولارا أمريكيا، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الالكترونية لابنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه سيتم فتح الموقع للتسجيل في أوائل شهر نوفمبر ۲۰۲۳ ، وتمثلت الخطوات المعلنة فيما يلي :

إنشاء حساب خاص به على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط

https://sabroad.emis.gov.eg

تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر سداد مبلغ 150 دولارا أمريكيا لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الالكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.



تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF ، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

المتابعة الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن امتحانات أبناؤنا في الخارج مع متابعة البريد الالكتروني.

في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد) .



عنوان الإدارة العامة للامتحانات: 16 شارع أمین سامى متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارات العرايس - المنيرة - السيدة زينب .



في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو

عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج.