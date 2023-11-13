حياة كريمة: أرسلنا أكثر من 2000 طن مساعدات إلى قطاع غزة

أكدت بثينة مصطفى المتحدثة باسم مؤسسة حياة كريمة، دعم المؤسسة للأشقاء في فلسطين والدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة .

وقالت بثينة مصطفى، في كلمتها في مؤتمر صحفي من امام معبر رفح: " مؤسسة حياة كريمة بها شباب متطوع عكف على توفير كافة المساعدات المطلوبة للأشقاء في قطاع غزة".

وأضافت بثينة مصطفى : "أرسلنا اكثر من 2000 طن من المساعدات إلى قطاع غزة من خلال 66 شاحنة ".

وتابعت بثينة مصطفى : " قمنا بأكبر حملة شعبية للتبرع بالدم في محافظات الجمهورية وخصصنا حسابات المؤسسة في البنوك لتلقي التبرعات".

وأكملت بثينة مصطفى : " متواجدين في معبر رفح منذ شهر لتوفيرالمساعدات الإنسانية للاشقاء في غزة، ونطالب المجتمع الدولي بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها الشعب الفلسطيني ".