أخبار السيارات.. سعر كيا سبورتاج سبيشيال ايديشن الجديدة بمصر.. الفرق بين بيجو 3008 وكيا سبورتاج 2024 بالأوفر برايس

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة السيارات الكورية فئة جديدة من سيارات كيا سبورتاج أطلق عليها اسم كيا سبورتاج Special Edition وهي أحد الفئات التي تقدم بلمسات حصرية بمناسبة مرور 30 عام على تقديم كيا سبورتاج لأول مرة، وتنتمي كيا سبورتاج سبيشيال ايديشن فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

يحتوي سوق السيارات المصري علي عدد كبير من طرازات السيارات وبمختلف فئاتها ، وجاءت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار الإصدارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق .

يحتوي سوق السيارات المصري علي عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين من موديل 2024 ، وتتواجد هذه الإصدارات بمختلف فئاتها الجديدة، ولكن بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة اصبح الاختيار من بين هذه السيارات امر صعب بسبب فروقات الأسعار .

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس EQB الكهربائية الجديدة ، وتنتمي مرسيدس EQB الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

يضم سوق السيارات المستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات الحديثة التي يبحث عنها المواطنون داخل أسواق السيارات ، وتوافر هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي المشاكل التي وأجهها قطاع صناعة السيارات عالميا .