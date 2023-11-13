قطار التطوير يصل منطقة "الأمين وكسري" بمناخ بورسعيد

للمرة الأولى من نوعها تشهد محافظة بوسعيد أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ، خاصة في الأحياء الاكثر كثافة سكانية كالضواحي والزهور والمناخ ، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها احياء بورسعيد للمرة الأولى من نوعها.

أشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير منطقة الأمين وكسري حتي ميدان الستنلجراد قد بدأت اعمالها موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية والتي تأتي ضمن خطة موسعة للتطوير تشمل العديد من المناطق بمختلف احياء المحافظة ، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور .

قطار التطوير يصل منطقة "الامين وكسري" بمناخ بورسعيد IMG-20231113-WA0056 IMG-20231113-WA0060 IMG-20231113-WA0057 IMG-20231113-WA0059 IMG-20231113-WA0055 IMG-20231113-WA0058

أوضح محافظ بورسعيد أن التطوير سيشمل رصف الطرق وأعمال تركيب بلاط انترلوك وتركيب أعمدة ديكورية للإنارة ، وزيادة المسطحات الخضراء و زيادة نسبة الإضاءة.

وستعد تلك المنطقة أحدث المناطق المطورة بحي المناخ وذلك للمرة الاولى من نوعها ، و أشاد أهالي منطقة شباب المدينة بأعمال التطوير التي شهدتها المنطقة.

أكد أهالى شباب المدينة أن المنطقة ستشهد تغييرا جذريا نتيجة أعمال التطوير الجارية على أعلى مستوى، ووجه أهالي المنطقة الشكر لمحافظ بورسعيد على قراره بالتطوير وحرصه على المتابعة الميدانية أولا بأول لسير ومعدلات العمل.

أكد محافظ بورسعيد على أهمية تكثيف العمل وتنفيذ ه على درجة كبيرة من الكفاءة.

وأشار الغضبان أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالأحياء الأكثر كثافة سكانية تماشيا مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.