اخبار التعليم| قرار عاجل لطلاب المدارس الدولية بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج.. عاشور يستعرض تقريرًا لدعم التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمكتب الثقافي في لندن

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

قرار عاجل من التعليم لطلاب المدارس الدولية بشأن امتحانات ابناؤنا في الخارج

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بعدم السماح لطلاب المدارس الدولية بالتقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج في جميع المواد لكونها شهادات غير معادلة للمناهج التي تدرس داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد إجراء امتحان تحديد مستوى في جميع المواد تحت إشراف الإدارة التعليمية التابع لها الطالب واجتيازه لهذا الامتحان .

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، في إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

تبسبب ارتفاع أسعار الخامات.. التعليم: إيقاف معرض نتائج العام الجديد 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إيقاف معرض نتائج العام الجديد لسنة ٢٠٢٤ لهذا العام التي يتم إعدادها کأعمال ومشغولات فنية كل عام.



محافظ كفر الشيخ: فتح 22 قاعة لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات

صدق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على فتح 22 قاعة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، لاستيعاب 841 طفلاً ممن هم في عمر الخمس سنوات أو تجاوزها وذلك بـ 7 إدارات تعليمية ممن لم يتم تسكينهم.



عاشور يستعرض تقريرًا لدعم التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمكتب الثقافي في لندن

نظم المكتب الثقافي المصري بلندن ، ندوة تعريفية؛ لدعم أوجه التعاون المشترك بين الجامعات التكنولوجية والمكتب الثقافي المصري في لندن.



وضع الأسئلة إلكترونيا ومعايير خاصة للورقة الامتحانية بجامعة عين شمس

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، آخر استعدادات الكلية لامتحانات الميدتيرم وموعدها، لافتا إلى أن امتحانات الميدتيرم ستعقد بعد نهاية الأسبوع السادس من الدراسة.