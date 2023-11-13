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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر طبية: استشهاد 6 وإصابة 30 خلال غارة إسرائيلية على خانيونس

شهداء غزة الذين قتلتهم
شهداء غزة الذين قتلتهم طائرات الصهاينة

أفادت وكالات الأنباء الدولية والصحف الفلسطينية بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الساعة الماضية.
 

ونقلا عن مصادر طبية في غزة، استشهد6 بينهم امرأة وأصيب 30 آخرين في غارة إسرائيلية في شرق خانيونس.


وارتفع عدد الشهداء في قصف منزل عائلة الشافعي في بني سهيلا بخانيونس إلى 6 شهداء.
 

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الطابق العلوي لمستشفى الخدمة العامة بمدينة غزة.
يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة انهم يعيشون واقعا أليما وصعبا ولديهم أكثر من 100جريح وفقدوا نصف معداتهم كما أن هناك انعدام للتواصل ونعتمد على السمع للتوجه إلى أماكن الانفجارات.


وذكر ان الاحتلال لا يفرق في القصف ويستهدف كل ما يتحرك في القطاع، كما أن الطائرات تطلق الرصاص على المواطنين.


وأشار إلى أن العديد من مستشفيات القطاع تخضع للحصار من قبل قوات الاحتلال، والعديد من المواطنين محاصرون حاليا بالقرب من مستشفى القدس.

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