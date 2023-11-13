المخابرات الروسية تفضح أحاديث أمريكا وإسرائيل خلف الأبواب المغلقة بشأن قصف غزة

قال جهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن أمريكا تدعو خلف الأبواب المغلقة، السلطات الإسرائيلية إلى تسريع العملية في قطاع غزة، لأن تأخيرها قد يؤثر سلبا على مواقف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الانتخابية.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال جهاز المخابرات الخارجية الروسية، إن “الإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بالوضع المحيط بقطاع غزة، على خلفية الإعراب عن قلقها بشأن مقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني بسبب الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي وتدعو إلى وقف إطلاق النار الإنساني، تستخدم أسلوبها المفضل.. الفريسية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، خلف أبواب مغلقة، تشجع إسرائيل على تسريع العملية في قطاع غزة لمنع تأخيرها، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على مواقف بايدن الانتخابية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل اطلاق النار والقصف العنيف في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في مدينة غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إخلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، الى حين تمكنها من مواصلة المسير بسبب خطورة الاوضاع في محيط المستشفى.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، أعلنت أمس الأحد، عن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.