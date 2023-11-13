مهندسين الدقهلية أول نقابة تصل مساعداتها إلى الأراضى الفلسطينية.. صور

عبرت صباح اليوم أولى شاحنات نقابة المهندسين بالدقهلية محملة بـ25 طن من المساعدات المقدمة من مهندسى الدقهلية الى الشعب الفلسطينى فى محنته العصيبة لتصبح أول نقابة مهنية تصل مساعدتها مباشرة الى الاراضى الفلسطينية المحتلة وقد كتب علي الشاحنة من مهندسى الدقهلية الي فلسطين الحبيبة انتم في القلب والنصر لنا .



وتعد هذه الشاحنة أولى الشاحنات فى قافلة مفتوحة تعدها نقابة المهندسين بالدقهلية دعما الى الاراضى الفلسطينية.



وأفاد المهندس إبراهيم حسانين نقيب مهندسى الدقهلية افاد بأن هذه الشاحنة هى اقل رسالة دعم الى الاخوة فى فلسطين ضد المحتل الصهيونى وتقدم بالشكر الى من تقدمو بالمساعدات من المهندسين والمواطنين والشركات والمصانع ومؤسسات المجتمع المدنى على ثقتهم بمجلس نقابة المهندسين بالدقهلية وان ماتم جمعه من تبرعات فى الشاحنه الاولى يدل على التواصل الدائم والبناء بين مجلس النقابة ومهندسى الدقهلية من جهة وبين مجلس النقابة ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات والمصانع من جهة اخرى وأن نقابة المهندسين بالدقهلية رسالتها واضحة وهى دعم الشعب الفلسطين ضد المحتل الصهيونى.



وقال المهندس رضا الشافعى عضو مجلس الشيوخ المصرى والمستشار الفنى لنقابة المهندسين بالدقهلية إن شاحنة المساعدات المقدمة من مهندسى الدقهلية الى فلسطين الابية هى رسالة واضحة من مهندسى الدقهلية برفضهم الاحتلال الصهيونى ووجوده على الاراضى الفلسطينية وانه مهما طال الزمن فان الاحتلال إلى زوال وأن مايقوم به المحتل الصهيونى هى مجازر ابادة جماعية للشعب الفلسطينيى يجب أن تتوقف وأن مايحدث من استهداف للمستشفيات والمدارس والمنشات المدنية يدل على بشاعة العدوان وصمت المجتمع الدولى يدل على تخاذله وأنه يكيل بمكيالين.

وأوضح أن نقابة مهندسين الدقهلية ستستمر فى تقديم المساعدات العينية التى يتم تجميعها الى الشعب الفلسطينى فى محنته العصيبه وتقدم المهندس رضا الشافعى بالشكر والتقدير الى جهات الدولة المختلفة التى سهلت ودعمت وصول مساعدات مهندسى الدقهلية الى الاراضى الفلسطينية المحتلة.

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