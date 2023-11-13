عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهندسين الدقهلية أول نقابة تصل مساعداتها إلى الأراضى الفلسطينية.. صور

جانب من قافلة المساعدات
جانب من قافلة المساعدات

عبرت صباح اليوم أولى شاحنات نقابة المهندسين بالدقهلية محملة بـ25 طن من المساعدات المقدمة من مهندسى الدقهلية الى الشعب الفلسطينى فى محنته العصيبة لتصبح أول نقابة مهنية تصل مساعدتها مباشرة الى الاراضى الفلسطينية المحتلة وقد كتب علي الشاحنة من مهندسى الدقهلية الي فلسطين الحبيبة انتم في القلب والنصر لنا . 


وتعد هذه الشاحنة أولى الشاحنات فى قافلة مفتوحة تعدها نقابة المهندسين بالدقهلية دعما الى الاراضى الفلسطينية.


وأفاد المهندس إبراهيم حسانين نقيب مهندسى الدقهلية افاد بأن هذه الشاحنة هى اقل رسالة دعم  الى الاخوة فى فلسطين ضد المحتل الصهيونى وتقدم بالشكر الى من تقدمو بالمساعدات من المهندسين والمواطنين والشركات والمصانع ومؤسسات المجتمع المدنى على ثقتهم بمجلس نقابة المهندسين بالدقهلية وان ماتم جمعه من تبرعات فى الشاحنه الاولى يدل على التواصل الدائم والبناء بين مجلس النقابة ومهندسى الدقهلية من جهة وبين مجلس النقابة ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات والمصانع من جهة اخرى وأن نقابة المهندسين بالدقهلية رسالتها واضحة وهى دعم الشعب الفلسطين ضد المحتل الصهيونى. 

 
وقال المهندس رضا الشافعى عضو مجلس الشيوخ المصرى والمستشار الفنى لنقابة المهندسين بالدقهلية إن شاحنة المساعدات المقدمة من مهندسى الدقهلية الى فلسطين الابية هى رسالة واضحة من مهندسى الدقهلية برفضهم الاحتلال الصهيونى ووجوده على الاراضى الفلسطينية وانه مهما طال الزمن فان الاحتلال إلى زوال وأن مايقوم به المحتل الصهيونى هى مجازر ابادة جماعية للشعب الفلسطينيى يجب أن تتوقف وأن مايحدث من استهداف للمستشفيات والمدارس والمنشات المدنية يدل على بشاعة العدوان وصمت المجتمع الدولى يدل على تخاذله وأنه يكيل بمكيالين. 

 وأوضح أن نقابة مهندسين الدقهلية ستستمر فى تقديم المساعدات العينية التى يتم تجميعها الى الشعب الفلسطينى فى محنته العصيبه وتقدم المهندس رضا الشافعى بالشكر والتقدير الى جهات الدولة المختلفة التى سهلت ودعمت وصول مساعدات مهندسى الدقهلية الى الاراضى الفلسطينية المحتلة. 

IMG-20231113-WA0027
IMG-20231113-WA0027
IMG-20231113-WA0025
IMG-20231113-WA0025
IMG-20231113-WA0024
IMG-20231113-WA0024
IMG-20231113-WA0026
IMG-20231113-WA0026
IMG-20231113-WA0023
IMG-20231113-WA0023
IMG-20231113-WA0021
IMG-20231113-WA0021
IMG-20231113-WA0022
IMG-20231113-WA0022
IMG-20231113-WA0019
IMG-20231113-WA0019
IMG-20231113-WA0020
IMG-20231113-WA0020
IMG-20231113-WA0018
IMG-20231113-WA0018
الاحتلال الصهيوني الأراضي الفلسطينية المحتلة الدقهلية الشعب الفلسطيني لنقابة المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

أغلبية الأصوات .. تعرف على قرار الزمالك بشأن مدرب الفريق

موضوعات متعلقة

رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالدقهلية يتفقد مرفق شربين

استكمال تنفيذ مبادرة رواد النيل لتمكين المرأة بالدقهلية

محافظ الدقهلية يرصد تنفيذ أعمال بناء مخالفة في شارع الجيش بالمنصورة

دعم بـ 375 ألف جنيه.. تنظيم حفل للمساعدة في زواج الفتيات اليتيمات بالدقهلية

صحة البيئة بالدقهلية تكثف حملاتها الميدانية بالمرور على 4609 خزانات لمياه الشرب وسحب 632 عينة

إحالة 324 محضرا تموينيا بالدقهلية للنيابة العامة

محافظ الدقهلية يستقبل وفد مشيخة الأزهر الشريف لتنفيذ ندوة التوعية المجتمعية للشباب

تكريم أستاذ مساعد بتربية رياضية المنصورة بجامعة غرب فلوريدا بالولايات المتحدة

ترشيحاتنا

طائرة إسرائيلية بدون طيار تقصف منطقة في جنوب لبنان

جانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال "لقد أتى يومكم"

قنوات "أون تايم سبورتس" تنقل مباريات مصر في تصفيات مونديال 2026

استقالة رئيس ديوان وزير خارجية الاحتلال بعد فشل الحكومة بإدارة الحرب

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

وزير الصحة: عودة المصابين الفلسطينيين إلى أراضيهم عقب الاستشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإبـ.ـادة.. أطفال غزة يحولون مكانا مقصوفا بمدرسة إلى منطقة ألعاب |شاهد

اتجوزت ولا إيه؟.. إطلالات تكشف عشق منة فضالي لفساتين الزفاف

بالحجاب.. مي حلمي تظهر أمام الكعبة

نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

فيديو

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ