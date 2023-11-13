تدخل وسطاء.. تطورات في أزمة ثلاثي الزمالك بعد عرضهم للبيع

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن موقف نادي الزمالك من الصلح مع ثلاثي الفريق المعروضين للبيع خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الأزمة الأخيرة التي نشبت بين كلا الطرفين بعد واقعة مباراة زد الشهيرة، والتي كانت هي حديث الشارع الرياضي المصري طيلة الأيام الماضية.

محمد فاروق يكشف موقف ثلاثي الزمالك

وكان كلا من أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، ومحمد صبحي قد اتخذوا قرار بالخروج من معسكر مباراة الفريق أمام نادي زد من أجل السهر في إحدى الأماكن دون إذن، في واقعة غريبة وغير مألوفة على الكرة المصرية، مما جعل مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب يتخذ قرارات صارمة بعرض اللاعبين الثلاث للبيع وتحويلهم إلى التحقيق.

وقال "فاروق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو"، من خلال قناة "تن"، إن ثلاثي الزمالك حضروا في صالة الجيم داخل النادي اليوم بشكل فردي، على أمل أن يكون هناك تغير في الموقف الخاص بهم مع نادي الزمالك، خاصة بعد تدخل وسطاء مع مجلس إدارة الفارس الأبيض أن يكون هناك صلح.

وتابع محمد فاروق، أن إدارة نادي الزمالك ترفض الصلح بشكل صارم وتنتظر نتائج التحقيقات، ووفقا لنتائج التحقيقات سيتم عقد اجتماع من مجلس الإدارة ومن ثم اتخاذ قرار رسمي حاسم بشأن الثلاثي.