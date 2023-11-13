الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العمل الصحفي .. مؤتمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر القاهرة للإعلام في دورته الخامسة، بالتعاون مع جامعة أوســلو ميتروبوليتــان بالنرويــج بعنوان "الذكاء الاصطناعي: آفاق جديدة للصحافة والإعلام."

سيركز المؤتمر هذا العام على النقاش وتبادل الأفكار بين المتحدثين والصحفيين والإعلاميين والأكاديميين المشاركين حول الفرص التي توفرها التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وإيجابيات وسلبيات هذه التقنية الحديثة واستكشاف الطرق والأساليب التي يمكن للمؤسسات الإخبارية والإعلامية استخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول يحافظ على اساسيات مهنة الصحافة والإعلام.

سيقوم المؤتمر أيضاً بتعزيز المناقشات الصحية حول التهديدات والتداعيات الاقتصادية والأخلاقية والتحريرية بالإضافة إلى المزيد من المناقشات حول الوصول إلى المعلومات ومشكلة المعلومات المضللة والمزيفة وغيرها.

جدير بالذكر أن مؤتمر القاهرة للإعلام هو مؤتمر سنوي ينظمه قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يجمع المتخصصين في مجال الإعلام والأكاديميين والطلاب لطرح القضايا الهامة في المجال الإعلامي ومناقشة مستقبل صناعة الإعلام.

يشمل المؤتمر حلقات نقاش تضم لفيف من الأكاديميين والصحفيين والمهنيين من مصر وأفريقيا وأوروبا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة أوســلو ميتروبوليتــان وجمعية المحررين النرويجية وهيئة الإذاعة النرويجية والمركز الإعلامي الدولي بجامعة أوسلو ميت بالنرويج وجريدة المصري اليوم وغيرها.

وتتناول الجلسات الاستجابات المبكرة للذكاء الاصطناعي في الصحافة والاعلام وتعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول والمحتوى العالي الجودة والجدير بالثقة بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول للمعلومات في ظل عالم رقمي.

يلقي الكلمات الرئيسية كل من آرني جنسن، كبير مستشاري رابطة المحررين النرويجيين ولينيت كوامبوكا، كبير مديري البرامج في Data4Now بكينيا.

وتلقي الكلمة الترحيبية للمؤتمر نهي المكاوي عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بينما يلقي الكلمة الافتتاحية خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين.