أغلبية الأصوات .. تعرف على قرار الزمالك بشأن مدرب الفريق

علق الاعلامي مهيب عبد الهادي علي قرار نادي الزمالك بشان المدير الفني للفريق.

وكتب عبد الهادي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الحسم في مدرب الزمالك وقبل اجتماع اليوم.. ‏الألماني فودة والسويسري أندرمات وافقا بشكل رسمي على تدريب الزمالك

‏وتابع :" لكن ما علمناه وأكدناه من قبل.. أغلبية الأصوات داخل إدارة الزمالك تؤيد استمرار معتمد جمال حتى يناير المقبل لعدم القناعة بوجود مدرب أجنبي قوي حتى الآن".



عقد معتمد جمال، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية.

وشهدت الجلسة، حديثا سريعا بين معتمد جمال واللاعبين حول برنامج إعداد الفريق خلال الفترة المقبلة، وتم شرح بعض الأفكار الفنية المطلوب تنفيذها، إلى جانب علاج بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.