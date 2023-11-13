عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولة بالأمم المتحدة: أشعر بالخجل لصمت الأوروبيين عن المطالبة بوقف إطلاق النار بغزة

صدى البلد

أثارت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة الاهتمام والجدل، مما جعله أول زعيم لإحدي دول مجموعة السبع يتجرأ علي تقديم مثل هذا النداء، بعد أن أرتقي أكثر من 11 ألف ضحية فلسطينية، حيث أفادت وزارة الصحة أن ثلثي هؤلاء الضحايا من النساء والأطفال.

 

وفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية، فإن استجابة العديد من القادة الأوروبيين لنداء ماكرون ودعمه، بما في ذلك المملكة المتحدة، كانت غائبة بشكل ملحوظ.

وأثار هذا الموقف الأوروبي إدانة من نشطاء حقوق الإنسان، حيث أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز عن قلقها العميق، قائلة إنها "تشعر بالرعب والخجل" من فشل معظم القادة الأوروبيين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وفي حين انضمت إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وأيرلندا إلى ماكرون في الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية، أعاقت النمسا وألمانيا الاتحاد الأوروبي عن إصدار بيان جماعي بهذا المعنى.

وانتقدت منظمة العفو الدولية هذا الموقف، معتبرة أن عدم وجود دعوة موحدة للاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار يساهم في "مناخ الإفلات من العقاب" الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بتجاهل التزاماتها بحماية المدنيين.

وتتهم المنظمة بعض زعماء الاتحاد الأوروبي ليس فقط بعرقلة الدعوة إلى وقف إطلاق النار، بل أيضًا بتزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم السياسي وخنق المتظاهرين المدافعين عن الحقوق الفلسطينية.

وأثار هذا الوضع مخاوف بشأن مصداقية الاتحاد الأوروبي باعتباره نصيرا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مع استمرار الصراع في غزة في إحداث خسائر فادحة في صفوف السكان المدنيين. 

ماكرون غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة 50 ألف حامل في غزة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

أغلبية الأصوات .. تعرف على قرار الزمالك بشأن مدرب الفريق

ترشيحاتنا

طائرة إسرائيلية بدون طيار تقصف منطقة في جنوب لبنان

جانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال "لقد أتى يومكم"

قنوات "أون تايم سبورتس" تنقل مباريات مصر في تصفيات مونديال 2026

استقالة رئيس ديوان وزير خارجية الاحتلال بعد فشل الحكومة بإدارة الحرب

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

وزير الصحة: عودة المصابين الفلسطينيين إلى أراضيهم عقب الاستشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإبـ.ـادة.. أطفال غزة يحولون مكانا مقصوفا بمدرسة إلى منطقة ألعاب |شاهد

اتجوزت ولا إيه؟.. إطلالات تكشف عشق منة فضالي لفساتين الزفاف

بالحجاب.. مي حلمي تظهر أمام الكعبة

نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

فيديو

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ