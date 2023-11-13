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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

افتتاح المرحلة الأولى من المختبر المصري الصيني المشترك للألياف الزجاجية بقومي البحوث

الدكتور ممدوح معوض
الدكتور ممدوح معوض

أعلن الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشئون العلمية والبحثية افتتاح المرحلة الأولى من المختبر المصري الصيني المشترك للألياف الزجاجية عالية الأداء والمواد المركبة بالمركز. 


جاء ذلك خلال زيارة وفد من شركة جوشى الصينية للمركز لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي مع مركز تبادل العلوم والتكنولوجيا الصيني، بحضور جان ليو نائبة المدير العام للشركة جوشى بالصين، ووا شاندوج نائب المدير العام لشركة جوشى مصر، ويان شاو من المكتب التعليمي والعلمي بالسفارة الصينية بالقاهرة ،وأعضاء من مركز الصين لتبادل العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.


وأكد الدكتور ممدوح معوض - خلال اللقاء - أهمية المشروعات البحثية المشتركة بين مصر والصين في مختلف المجالات الحيوية ذات الإهتمام المشترك. 


وأشار الى حرص المركز القومي للبحوث على تكثيف التعاون بين المركز وشركة جوشى الصينية فى مجال الألياف الزجاجية، مستعرضا معاهد المركز وتخصصاته وخططه البحثية، وأوجه التعاون مع الجانب الصيني.


ومن جانبه، استعرض الدكتور زين العابدين القائم بأعمال عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية تقريرا عن التعاون المشترك بين المركز وشركة جوشى مصر. 


وأوضح أن شركة جوشى كانت قد أهدت المركز جهاز البلازما المقترن حثيا ICP والذى يستخدم لقياس العناصر الكيميائية بتركيزات حتى جزء في المليون في عينات مختلفة مثل المعادن والسيراميك والتربة والمياه والعينات العضوية ليكون نواة لتجهيز المختبر المصري الصيني المشترك للألياف الزجاجية عالية الأداء والمواد المركبة، ومن المقرر أن تقوم الشركة باستكمال التجهيزات اللازمه للمختبر. 


وعقب ذلك، قام أعضاء الوفد الصيني بزيارة معرض المنتجات البحثية بالمركز القومي للبحوث، حيث أعربوا عن إعجابهم بالمنتجات البحثية القابله للتطبيق على المستوى الصناعي.
 

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