إنفاق المستهلكين الأمريكيين يتراجع في أكتوبر

تراجعت مبيعات التجزئة في أمريكا لشهر أكتوبر، باستثناء السيارات والوقود، بنسبة 0.08%، وذلك مع إحجام المستهلكين عن الشراء نوعاً ما مع مع اقتراب موسم العطلات.

كما انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني المطاعم أيضًا، بنسبة 0.03%، وفقًا لمؤشر البيع بالتجزئة الجديد الصادر عن “سي ان بي سي” والاتحاد الوطني الأميركي للبيع بالتجزئة.



ويعد المؤشر، الذي تم طرحه لأول مرة اليوم، منتجًا مشتركًا بين “سي ان بي سي” والاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة استنادًا إلى بيانات من “أفينتي سليوشن” من أكثر من 9 مليار معاملة سنوية لبطاقات الائتمان والخصم تم جمعها وتمثل مبيعات تزيد عن 500 مليار دولار.

وتختلف البيانات عن تقرير مبيعات التجزئة الصادر عن مكتب الإحصاء لأنها تمثل مشتريات المستهلكين الفعلية، بينما يعتمد تقرير مكتب الإحصاء على بيانات المسح.