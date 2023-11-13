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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الصحة: عودة المصابين الفلسطينيين إلى أراضيهم عقب الاستشفاء

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن هناك طفرة حقيقية تشهدها هيئة الأسعاف المصرية، لاسيما فى ظل الصيانة الدائمة لعربات الإسعاف والتى يشرف عليها شركات مختصة.

 

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة كل سيارات الإسعاف المصرية والمنظومة كلها أصبحت قوية.

جاء ذلك على خلفية إشادة عدد من النواب على الخدمات الصحية التي تشهدها مصر الآن وذلك  خلال جلسة الاستماع الموسعة والتى  عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقديم عرض من أ.د خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بما تقوم به الدولة المصرية - ممثلة في د وزارة الصحة والسكان - من جهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية وما تضطلع به مصر من دور دفاعاً عن القضية الفلسطينية.

 

تأمين عودة مصابي غزة لفلسطين 

وأوضح وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار الإجراءات التي تتخذها مصر تجاه المصابين الفلسطينيين الذين تماثلوا للشفاء داخل المستشفيات المصرية، وقال خلال جلسة الاستماع بلجنة الصحة بمجلس النواب، إن هوية  الجرحى والمصابين الفلسطينيين ممن تلقوا العلاج داخل المستشفيات المصرية محفوظة، وعقب العلاج  يتم التواصل مع السلطات الفلسطينية لتأمين عودتهم بقطاع غزة.


وقال: "راعينا تقديم كافة أوجه الدعم للأسر المرافقة للجرحى الفلسطينيين وهو الدور  الذي قدمه المجتمع المدني في مصر".

 خالد عبد الغفار وزير الصحة

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