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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلن موعد تدخل حزب الله في الحرب ضد إسرائيل

حزب الله
حزب الله

قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الاثنين، إن حزب الله سيدخل في حرب كاملة مع إسرائيل إذا تم تدمير حماس بالكامل في قطاع غزة.

وقال أحمد عبد الهادي، ممثل حماس في بيروت: “الآن ليس الوقت المناسب لمشاركة حزب الله بشكل كامل في القتال عبر حدود لبنان مع إسرائيل”، مضيفا أن “الخط الأحمر بالنسبة لحزب الله هو التدمير الكامل للمقاومة في غزة”.

وتعد تصريحات عبد الهادي أول إشارة واضحة من مسؤول في حماس إلى توقعات الحركة بشأن دور شركائهم اللبنانيين في الحرب.

وفي عدة مقابلات، رفض العديد من مسؤولي حزب الله تقديم “خط أحمر” لدخولهم في الحرب، وأكدوا مراراً وتكراراً أن حزب الله سيبني دوره على تصرفات إسرائيل في قطاع غزة وعلى حدودها مع لبنان.

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وفي مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، قال الرجل الثاني في حزب الله، نعيم قاسم، لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، إنه حتى الآن، كان المقصود من ضربات حزب الله علي إسرائيل أن تكون بمثابة رادع “من أجل تخفيف الضغط على غزة”.

المقاومة الفلسطينية حزب الله حماس إسرائيل غزة

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